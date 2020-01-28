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Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!

ELAZIĞ depremi sonrası vatandaşlar yardım için seferber oldu. Kimisi üzerindeki montunu çıkarıp gönderirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli uyarı geldi. Soylu, yardım yapacakların battaniye, ısıtıcı ve koli içinde gıda göndermesini istedi.

Cuma akşamı Elazığ Sivrice'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

Şehirde olan bakanlar bugün de kamera karşısına geçip açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yardım için eski eşyaların gönderilmemesini istedi. Bakan Soylu, ilk yıkılan 58 bina için kira yardımlarının da bugün yapılacağını duyurdu.

Eski giysileri veremeyiz

Süleyman Soylu, şöyle konuştu; "Yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz. Yardımlar geliyor, tasnif ediyoruz ve ilgili yerlere hemen göndermeye çalışıyoruz. Ancak özellikle ayni yardımlarla ilgili vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; eski şeylerin gönderilmemesini istirham ediyoruz. Bunu vatandaşlarımıza veremeyiz. Eski giysiler yollanıyor çünkü.

Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerine

Farklı malzemeler gönderiliyor. Bunları da elle işleyip dağıtmaya çalışıyoruz. Bizim isteğimiz; ısıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Özellikle tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var. Onun da üretimi Türkiye'de yok. Onu da bulunca bölgeye çekmeye çalışıyoruz."

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

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