Nevra Serezli çocukları kaç tane Nevra Serezli yaşı kaç?

Nevra Serezli kimdir, kaç yaşında, vefat eden eşi Metin Serezli ve 2 oğlu kimdir soruları merak konusu oldu. 52 yıldır sahnelerde ve filmlerde rol alan usta oyuncu Nevra Serezli 76 yaşında ve aslen Ankaralı. 1968 yılında oyuncu Metin Serezli ile evlenen Nevra Serezli'nin Murat ve Selim Serezli adında 2 oğlu vardır. Metin Serezli ise 7 yıl önce vefat etti.

Usta oyuncu Nevra Serezli kaç yaşında kiminle evli ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. Sanat hayatında 52 yılı geride bırakan usta oyuncu Nevra Serezli 76 yaşında ve aslen Ankaralı. Kendi gibi oyuncu Metin Serezli ile büyük bir aşkla 1968 yılında evlenen Nevra Serezli'nin Selim ve Murat adında iki oğlu var. Murat Serezli'de anne babası gibi oyunculuğu tercih ettti. Nevra Serezli'nin eşi Metin Serezli 7 yıl önce hayatını kaybetti. Nevra Serezli alyansımı hala çıkarmadım, onu çok özlüyorum, yokluğuna alışamıyorum diyerek vefat eden eşine özlemini anlattı.

Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 yılında Ankara’da doğmuştur. Kızlık soyadı Nevra Şirvan'dır. Annesi Ulya Şirvan, babası Mehmet Abdülkadir

Süreyya Şirvan'dır. Bir yaşına gelmeden İstanbulBebek’e taşınıp BebekArnavutköy’e yerlemişlerdir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Amerikan Kız Koleji yıllarında tiyatro kolu çalışmalarına katılan

Nevra Şirvan, My Fair Lady ile bir anda tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kolejin hemen ardından iki yıl Amerika'da tiyatro kurslarına devam etti.

Sahneye okul sıralarında amatör olarak çıktı. Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Taner ‘in tiyatro dersi verdiği LCC’de yarım gün sekreterlik yapıp o parayla kurslarına katıldı sonra, Henüz 22 yaşındayken 1966'da kendisini bir anda

'Cengizhan'ın Bisikleti' oyunundaki rolüyle Dormen Tiyatrosu'nda buluverdi.

NEVRA SEREZLİ KİMDİR: 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 'Durdurun Dünyayı inecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971'de Altan Erbulak, Metin Serezli, Füsun Erbulak’la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. 1978 de tiyatroyu kapattılar. 1971­78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'; Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 1984­1989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı.

'Çılgın Sonbahar'oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Serezli 'ŞahaneZüğürtler' adlı oyundaki Grand Düşes Tatiana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak 'Çetin Ceviz'! Oyununda oynadı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol aldı. “Sihirli Annem” dizisinde 6 sezon boyunca “Dudu” karakterini canlandırmıştır. “Taş Devri” çizgi filminde Vilma Çakmaktaşı seslendirdi.

Nevra Serezli, Tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968’de evlenmiş olup, Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır.