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Katar’da flaş gelişme! Başbakan istifa etti

Türkiye ile yakın ilişkilere sahip Katar'dan flaş bir istifa haberi geldi. Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani görevi bıraktığını açıkladı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Katar Emiri'nin istifayı kabul ettiği belirtildi. Katar Emiri, Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad as-Sani, mevcut başbakanın istifasını sunduğunu ve bunu kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani’nin istifasını kabul ettiğini duyuran Katar Emiri, yeni başbakan olarak Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani’yi atadığını açıkladı.

Nasır es-Sani Türkiye İş Forumu'nda konuşma yaparken...

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