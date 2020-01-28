Katar’da flaş gelişme! Başbakan istifa etti

Türkiye ile yakın ilişkilere sahip Katar'dan flaş bir istifa haberi geldi. Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani görevi bıraktığını açıkladı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Katar Emiri'nin istifayı kabul ettiği belirtildi. Katar Emiri, Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad as-Sani, mevcut başbakanın istifasını sunduğunu ve bunu kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani’nin istifasını kabul ettiğini duyuran Katar Emiri, yeni başbakan olarak Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani’yi atadığını açıkladı.