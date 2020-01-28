Türk ekonomisi 2020'ye güçlü girdi! Turizmde rekorlar kırıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" etkinliğinin açılışında konuşan Ağbal, Türkiye'nin sahip olduğu demokrasi geleneği, dışa açık ekonomi politikaları ve coğrafi konumunun turizm açısından sunduğu avantajlara değindi.

Türkiye'nin genç nüfusu, OECD, G20, NATO üyesi olması, istikrarlı ekonomik büyümesi, güçlü bankacılık ve finans sistemine sahip olmasının sunduğu fırsatlara işaret eden Ağbal, Türkiye'nin, son yıllarda ulaşımda, teknolojide, bilişimde, enerjide her geçen gün bölgesinde güçlendiğini vurguladı.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin güçlü bankacılık sistemi, sağlam ve sürdürülebilir kamu maliyesi göstergelerine bakıldığında geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de yaşadığımız kur krizinin ardından oluşan riskler hükümetimiz tarafından ortaya konulan ve uygulanan politikalar sayesinde aşıldı ve 2020'ye çok daha güçlü bir şekilde girdik. 2020 ve sonraki yakın döneme bakıldığında büyümenin tekrar potansiyeline döneceği, enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere geleceği, cari işlemler dengesinin Türkiye ekonomisi bakımından yakın ve orta vadede bir kırılganlık unsuru olmaktan çıktığı, güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız. Bu durum da Türkiye'ye yapılacak yatırımlar açısından önemli bir ekonomik çerçeveyi oluşturuyor."

Ağbal, Türkiye'nin çok önemli ve rekabetçi yatırım, teşvik destekleri sunduğunu ifade ederek, söz konusu destek uygulamalarından örnekler verdi.



"2019, turizmde rekorlar yılı oldu"

Naci Ağbal, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, "Turizm sektörümüz; zaman zaman iç politik, dış konjonktür nedeniyle hedeflerinden bir miktar geriye düşse de sürekli bir şekilde potansiyelini artırarak rekorlar kırmaya devam etmektedir. 2019 da rekorlar yılı olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin aslında bu rekorların çok daha üzerinde potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ağbal, turizmde hedeflere el birliğiyle ulaşılabileceğini söyledi.

Turizm sektörünün ülke ekonomisine, istihdamına, cari açığın azaltılmasına sunduğu katkılara değinen Ağbal, sektörün büyümeye doğrudan yüzde 4 civarında katkı sağladığını kaydetti.

Turizmde yapılacak yatırımlar sayesinde bu katkıların artmasını beklediklerini ifade eden Ağbal, özellikle cari işlemler dengesinde de turizmden çok daha fazla katkı alabileceklerini aktardı.