Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Kurum toplamda 350 konutluk bir proje için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, 315 yıkık bina olduğunu belirterek, yapılacak yeni konutlarla ilgili bilgileri paylaştı. Kurum şu ifadeleri kullandı;

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Yine bu vesileyle bu süreçte tüm Türkiye olarak birliği beraberliği tüm dünyaya gösterdiğimiz için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e çıktı. Diğer illerle birlikte 1000 kişiyle bu tespitleri sürdürüyoruz.Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 458 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı alan var.

Artık yıkım çalışmalarına başladık

Artık yıkım çalışmalarına başladık .Acil yıkılacak binalara ilişkin hızlı bir şekilde işlemleri başlatıyoruz. İki enkazımızın olduğu biri Sürsürü mahallesi. Orada toplamda 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Burayı riskli alan kapsamına alıyoruz.

En geç iki gün içinde tamamlanacak

Mustafa Paşa Mahallesinde 86 binamız var. Bu binaların risk durum tespitleri en geç iki gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda bir proje gerçekleştireceğiz, 300 konut yapacağız. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutlu yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. İlk etapta 2 bin konut yapacağımızı söylemiştik, bu sayıyı hasar tespite göre artırabiliriz. Burada da zemin+3'ü geçmeyecek.

Toplamda 350 konutluk bir projemiz var

Dün Sivrice ilçemize gittik. Konteyner kent kuruluyor, kalıcı konutlarla ilgili yer çalışması yaptık. Yine Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin+2 olarak şekilde göle nazır konutlarımızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 350 konutluk bir projemiz var.

Tarım-köy uygulaması yapılacak

"Depremden etkilenen köylerimiz var. Çevrimtaş Köyü'ndeydik dün. Köylerdeki vatandaşlarımızın da mağduriyetini engelleyecek şekilde tarım-köy uygulaması yapılacak. Toplamda bin adet tarım-köy uygulaması yapacağız köylerimizde. Köylerimizdeki hasar durumuna göre 20'şer 20'şer gerçekleştireceğiz bu projeyi de. "

Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da yaptığı açıklamada "Bu tür zor durumlarda milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar güzel hasretlere sahip olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Yüsra bebek, annesi ve Azize Hanım'ın durumunun iyi

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadelere yer verdi;

"Bugün depremin dördüncü günü. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette hastanalere başvuran sayımız 1607 kişi oldu. Bu vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. Bunlardan 9'u yoğunbakımda takip ediyoruz. Bu hastalarımızdan durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Hepimizin yakından takip ettiği Yüsra bebek, annesi ve Azize Hanım'ın durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan servise alınacağını söylemek istiyorum.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerekir

872 deprem izoleteğiyle yapılmış olması bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu. Bu dönemde toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde 1. ve 2. acil yardım hizmetlerini verebileceğimiz sahra mobil hastanelerini hızla oluşturmaya başladık. Dün itibariyle 7 tanesini açtık. Bu merkezlerde 24 saat açık. Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum."