YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya yatacak?

ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL sınavı için geç başvurular bugün alınmaya başladı. YÖKDİL geç başvuru ücreti 195 lira olarak açıklandı. Adaylar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini bugün mesai bitimine kadar YÖKDİL AİS üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL başvuruları bugün yani 28 Ocak'ta bitiyor. YÖKDİL başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ÖSYM YÖKDİL geç başvuru işlemlerini başlattı. YOKDİL geç başvuru ücreti 195 lira olarak açıklandı ve bugün mesai bitimine kadar devam edecek.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. İşte YÖKDİL geç başvuru detayları…

YÖKDİL SINAVI GEÇ BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için geç başvuru tarihi olarak 28 Ocak belirledi.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ise 195 lira olarak belirlendi.

2020 YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek.

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ:

YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.