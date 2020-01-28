Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları'nın nefes kesen eğitimleri
FOÇA Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki kadın komandoların, nefes kesen eğitimleri takdir topladı.
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bir ilke imza atılıyor. Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda zorlu bir eğitimden geçerek, yetiştirilmeye başlandı.
Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.
20 hafta eğitim gördükleri komando okulunda, çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın Jandarma Komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor.
Uzak Doğu serbest savunma ve savaş sanatı olan ‘Ninbudo Aikijutsu’ eğitimleri de alan kadın Jandarma Komando Astsubaylar, eğitimlerini tatbikatlarla da pekiştiriyor.