Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları'nın nefes kesen eğitimleri

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bir ilke imza atılıyor. Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda zorlu bir eğitimden geçerek, yetiştirilmeye başlandı.