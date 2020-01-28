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Kobe Bryant'la eşi Vanessa Bryant'ın dikkat çeken anlaşması

İki gün önce hayatını kaybeden Kobe Bryant, her zaman kullandığı helikopter için eşi Vanessa ile anlaşma yaparak, hava aracına birlikte binmemeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

“Bu sayede eşi Vanessa ve kızları hayatta kaldı''
People dergisine konuşan aileye yakın ismi açıklanmayan kaynak, Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta basketbol oynarken trafikte daha fazla zaman kaybetmemek ve ailesiyle daha çok vakit geçirmek için helikopter kullanmaya başladığını, ayrıca özellikle eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyleyerek, “Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı” dedi.

''En güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur''
Kasım ayında Sunday Paper dergisine röportaj veren Kobe Bryant şu ifadeleri kullanmıştı;

“Baba olmak bu dünyada en çok gurur duyduğum şey; bu benim en büyük başarımdır. Çok şey öğrendim, ama belki de en derin şey, ebeveyn olduğunuzda çocuklarınız için sahip olduğunuz en güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur. Bu deneyimi dört kez yaşadığım için çok mutluyum ve bence dünyada bu duygudan daha güçlü hiçbir şey yok.”

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