Simpsons dizisi Kobe Bryant'ın ölümünü bildi Çin virüsü kehaneti de çıktı

Geleceği tahmin etmesi dikkat çekiyor: Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Bir yanda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden Corona virüs, diğer bir yanda dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesi.