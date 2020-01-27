Simpsons dizisi Kobe Bryant'ın ölümünü bildi Çin virüsü kehaneti de çıktı
The Simpsons'ın Kobe Bryant ve Çin'den dünyaya yayılan Corona virüs'ü de kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı. İşte The Simpsons kehanetleri.
Eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Feci kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşımını yitirdi.
Birçok yapıma esin kaynağı oldu: Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.
Geleceği tahmin etmesi dikkat çekiyor: Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Bir yanda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden Corona virüs, diğer bir yanda dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesi.
Dünyanın son günlerde konuştuğu bu iki olay meğer The Simpsons ile ekranlara gelmiş. Bakın nasıl.