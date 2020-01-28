HABER /  DÜNYA

Darbeci Sisi üniversitelerde peçeyi yasakladı

2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak Mısır'da yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi Ilımlı İslam'da dikkat çekecek bir adım attı. Sisi peçeyi yasakladı.

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'da Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerine peçe yasağı getirdi.Arap dünyasında Suudi Arabistan veliaht Prensi  Muhammed Bin Selman'la başlayan Ilımlı İslam diğer ülkelere de yayılıyor. O ülkelerden biri de Mısır.

Peçe artık yasak

Mısır'ın önemli eğitim kurumlarından Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.

Mısır Diyanet İşleri de bu kararı destekledi ve "Mısır toplumunun dinde reforma ihtiyacı var." açıklaması yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı
Sovyet ajanından çarpıcı Adnan Menderes iddiası! Darbeciler bakın ne talep etmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Kobe Bryant'ın helikopterine son uyarı yayınlandı
TEB deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı
3 aylar başlangıç 2020 ne zaman Diyanet dini günler tahmini
Bağkur emeklisi maaş ödeme günleri 2020
Yorumlar 8 yorum