Darbeci Sisi üniversitelerde peçeyi yasakladı

2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak Mısır'da yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi Ilımlı İslam'da dikkat çekecek bir adım attı. Sisi peçeyi yasakladı.

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'da Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerine peçe yasağı getirdi.Arap dünyasında Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la başlayan Ilımlı İslam diğer ülkelere de yayılıyor. O ülkelerden biri de Mısır.

Peçe artık yasak

Mısır'ın önemli eğitim kurumlarından Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.

Mısır Diyanet İşleri de bu kararı destekledi ve "Mısır toplumunun dinde reforma ihtiyacı var." açıklaması yaptı.