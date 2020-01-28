Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, depremzedeler için toplanan paralar üzerinden hükümeti eleştirerek, Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz, bizim paramızı harcar' dedi.

En som 14 Ocak'ta partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depremi sonrası kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Elazığ ve Malatya depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

CHP'li belediyeler de deprem bölgesine büyük katkılarda bulundular. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Ocak ayı yeni bir başlangıç ancak Ocak ayının bizim için ayrı bir önemi var. Onat Kutlar, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Muammer Aksoy, Hrant Dink gibi aydınlarımız, gazetecilerimiz Ocak ayında öldürüldü.

Vicdanı olan herkes Osman Kavala‘ya haksızlık yapıldığını biliyor… Böyle bir adalet olabilir mi? AİHM serbest bırakın dedi, tercüme edilmedi diyerek geri cezaevine yolladılar. Hiç tercüme edilmezse ömür boyu cezaevinde mi kalacak? Bugün görülen davada inşallah adalet tecelli eder ve Osman Kavala yuvasına kavuşmuş olur.

'Devletin dini adalettir'

Devlet süreklidir ve bakidir. Vatanımızın sınırları vardır. Tasada ve kıvançta bir arada olmamızı sağlayan bir anayasamız vardır. 1921’den beri egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir ilkesi egemendir. Huzur içinde barış içinde yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmayan güven içinde yaşayan bir ülke istiyoruz.

Hakkı, hukuku ve adaleti kendi evimize, kendi mahallemize taşımak zorundayız. Adalet olunca herkesin işi, herkesin aşı olacak.

Bizim ülkemizin güzel insanları var. Ülkemiz en güzel yerde. Talebimiz; hiçbir ayrım yapmadan, huzur ve barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Gelecek kaygısı olmayan, güven içinde yaşayan bir toplum istiyoruz.

“Siyasetin dini inançlarla işi olmaz”

Üniversiteler bilim üretsin istiyoruz. Üretsinler ki sanayici faydalansın üretim artsın Türkiye kalkınsın. Soğan üreticileri dertli. Geçen yıl yurt dışından getirmiştik, bugün tarlada çürüyor. Soğan üreticileri alın terinin karşılığını alamıyor.

Siyasetin konusu insanlarımız aç mı tok mu olmalıdır. Kimliklerle, inançlarla siyasetin işi olamaz. Hiç kimse inancından ötürü, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin. Bizim siyaset anlayışımız; insanın mutluluğu üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışıdır. Bizim siyaset anlayışımız insanların mutluluğunu önceleyen siyaset anlayışıdır. Bu yüzden ayrımcılığa karşıyız.

“Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz, bizim paramızı harcar”

– Daha güzel bir Türkiye inşa etmek için vergi veriyoruz. Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz, bizim paramızı harcar. Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır. Buna devlette şeffaflık diyoruz…