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Kobe Bryant'ın helikopterine son uyarı yayınlandı

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan kısa bir süre önce hava kontrol kulesinin helikopter pilotuna yaptığı uyarının kaydı kamuoyuyla paylaşıldı.

Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesindeki telsiz kaydı kamuoyuyla paylaşıldı. Pilotun yanıt vermediği ikazın ardından yerel saatle 9.45'te radardan kaybolan helikopterin kayıtlı son irtifası 426 metreydi.

Yoğun sis nedeniyle zorlandı
Kontrol kulesiyle irtibatı kesilen helikopteri arama çalışması için kazanın gerçekleştiği alana iniş yapan emniyet güçlerinin yoğun sis nedeniyle zorlandıkları soruşturma dosyasında yer alan bir diğer detay.

İnceleme 1 hafta sürecek
Olay mahallinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışma yapılıyor. 41 yaşındaki Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkındaki incelemenin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

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