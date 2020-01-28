Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem İstanbul'da hissedildi

MANİSA'dan gelen son dakika haberi depreme ilişkin oldu. Büyüklüğü 4.8 olan bir deprem meydana geldi. Son deprem istanbul, İzmir ve Bursa gibi çok sayıda kentte hissedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Kütahya Uşak, Denizli gibi çok sayıda kentte de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İki artçı sarsıntı daha oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Valilikten deprem açıklaması: Can kaybı yaralanma yok

4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı. Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Marketin güvenlik kameralarına yansıdı

Bugün saat 14.26’da merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar’daki bir iş yerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.

AFAD'ın son deprem kayıtları

Kandilli büyüklüğü 5.1 olarak açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Bakan Soylu: Herhangi bir hasar söz konusu değil

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.