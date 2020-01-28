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Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo’ya kiraladı

Fenerbahçe, Rizespor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Barış Alıcı’nın geçici transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Barış Alıcı, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu.

1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek
Oyuncumuz, Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı’ya yeni takımında başarılar dileriz."

En son Rize'ye gönderilmişti
Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo’ya kiralamıştı. Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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