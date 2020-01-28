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Deniz Baykal tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, çarşamba günü, Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Antibiyotik tedavisinin ardından Deniz Baykal'ın, bugün taburcu edildiği öğrenildi.

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