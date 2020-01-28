Sergen Yalçın'ın ekibinden Beşiktaş paylaşımları

Gün içinde Beşiktaş'a imza atması beklenen Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan isimlerden üst üste paylaşımlar geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten, resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

“O gün, bugündür”

Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakârlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “O gün, bugündür” notu düşüp, yanına kartal emojisi koydu.

''Allah utandırmasın''

Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan antrenörlerden Murat Kaytaz da yaptığı paylaşımda "Yeni Kulübümüz Beşiktaş. Allah utandırmasın. Büyük hedefler için çalışmaya başlayalım" ifadelerini kullandı.



