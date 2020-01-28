HABER /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın ekibinden Beşiktaş paylaşımları

Gün içinde Beşiktaş'a imza atması beklenen Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan isimlerden üst üste paylaşımlar geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten, resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

“O gün, bugündür”
Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakârlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “O gün, bugündür” notu düşüp, yanına kartal emojisi koydu.

''Allah utandırmasın''
Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan antrenörlerden Murat Kaytaz da yaptığı paylaşımda "Yeni Kulübümüz Beşiktaş. Allah utandırmasın. Büyük hedefler için çalışmaya başlayalım" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem İstanbul'da hissedildi
Kobe Bryant'la eşi Vanessa Bryant'ın dikkat çeken anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
ÖNCEKİ HABERLER
Cezayir'de askeri uçak düştü: Ölüler var
Adis Jahovic ameliyat edildi! İşte dönüş tarihi
ALO 186'yı aramak ücretli mi-kaç para fiyat tarifesi
Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo’ya kiraladı
Regaib Kandili ne zaman Diyanet 2020 dini günler takvimi
YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya yatacak?
Yorumlar