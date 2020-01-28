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Cezayir'de askeri uçak düştü: Ölüler var

Uçağın düşüş nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Cezayir'in En-Nehar televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre; Rus yapımı Suhoy Su-30 tipi askeri araç, Ummul Bevaki vilayetine bağlı Ayn ez-Zeytun beldesinde düştü.

Kokpit ekibinde yer alan pilot ve yardımcı pilot, kazada hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Tebbun başsağlığı diledi

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

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