Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası uzmanlardan çarpıcı yorumlar

Elazığ depreminin yankıları sürerken bu kez Manisa ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8. Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıkladı. Uzmanlardan korkutan depremle ilgilli çarpıcı yorumlar geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Manisa ve İzmir'i sallayan depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal:

"Gediz Grabeni'ne bağlı fayların üzerinde meydana gelmiş olması lazım. 4-5-6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir bir fay sistemi. Çok büyük bir etkisini olacağını zannetmiyorum . Ancak yapı stoklarının durumundan ötürü bir hasar oluşabilir. Bu bölgeler buranın olağan depremleri demek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Batı Anadolu'nun graben fay hatlarının ne kadar çok olduğunu görüyoruz biliyoruz. Yani tekrarlamak gerekirse bu civardaki faylar 6.5'tan büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor. ama bazı hasarlara neden olabilirler."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

"Yeri biraz enteresan, geçen hafta kırılan bölgede deprem aktivitesi olmuştu bu durumda o bölge rahatlamıştı fakat şimdi meydana gelen deprem tam kuzey kısmında bu aktivitenin kuzey kısmında sanki öyle duruyor ki bu aktivite kuzeye doğru hareket ediyor transfer oluyor gibi gördüm, ilerleyen saatlerde tabii bunu göreceğiz. Bu hareket fay zonu üzerindeki hareket giderek kuzeye taşınmaya başladı, o yüzden durum biraz kritik. Şöyle bir kaygı duyuyorum, acaba bu aktivite kuzeye doğru kaymaya mı başladı.

Bu Batı Anadolu’daki deprem oluşturan faylardan farklı, bunun güney kısmındaki aktivite kendi içinde çok tutarlıydı en büyüğü 5.4 idi buradaki enerji biraz boşalmış gibi görünüyordu. Bugünkü deprem biraz kuzeyde olduğu için acaba kuzeye doğru mu kayıyor diye düşünüyorum ama tabii bunu araştırmak gerekiyor.

İzliyoruz, ama depremin yerinin kritik olduğunu söyleyebiliriz

Bundan sonra artçı gibi olanlar kuzeye doğru taşınmaya başlarsa bugün içerisinde anlayacağız ki güneydeki hareketler kuzeye doğru taşınıyor. Aslında bu olumlu bir durum, enerjisini boşalttığı anlamına gelir, depremler hissedilir ama enerji boşalır."

Prof. Dr. Orhan Tatar / Cumhuriyet Üniversitesi

Biz şu anda bir ekiple Elazığ’dayız, gözlemler yapıyoruz. Bu deprem bundan 4-5 gün önce meydana gelen depremin devamı gibi değerlendiriyoruz. 4.8 olarak değerlendirilirse açıkçası daha önce olan 5.4 depreminin artçısı gibi düşünülebilir.

Son birkaç aydan bu yana çok ciddi bir deprem fırtınası var, bu depremle birlikte şunu söylemek mümkün bu büyüklükte depremler yine meydana gelebilir, özellikle meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında meydana gelen hasarlı binalardan uzak durmanın faydası var.

Bu tarz depremler bir süre devam eder, Ege Bölgesi için bir başka noktada oluşabilir. Elazığ’da meydana gelen depremin fayının karakteriyle Ege’deki deprem faylarının karakteri farklı. Soma/Kırkağaç fayı uzunluğu çok fazla değil, üretebileceği depremler de bundan birazcık daha fazla olabilir.