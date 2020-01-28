Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! İlk görüntüler
MANİSA'dan gelen son dakika haberi depreme ilişkin oldu. Büyüklüğü 4.8 olan bir deprem meydana geldi. Son deprem istanbul, İzmir ve Bursa gibi çok sayıda kentte hissedildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Kütahya Uşak, Denizli gibi çok sayıda kentte de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Vatandaşlar sokaklara çıktı
Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.