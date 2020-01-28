Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! İlk görüntüler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Kütahya Uşak, Denizli gibi çok sayıda kentte de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.