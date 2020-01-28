İHA ve İKU'lar deprem bölgesinden anlık görüntü aktardı
Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından bölgeye gönderilen İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçakları (İKU), 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.
Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi. Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Aynı dakikalarda İHA’ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti.
BİR İLK!
İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı. Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi’ne aktarıldı.