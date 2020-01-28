DÜNYA

Öfkeli gergedan dehşet saçtı! Bakıcısının arabasını paramparça etti

Almanya'da Serengeti Park hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntülerde öfkeli gergedan, bakıcısının arabasını paramparça etti. O anlar böyle görüntülendi.

Almanya'daki Serengeti Park hayvanat bahçesindeki bir gergedan bakıcısının arabasına saldırdı. Sinirli gergedan güçlü boynuz darbeleriyle arabayı paramparça etti.

Aracın içinde bulunan eğitmenin ise gergedanın durduğu sırada kaçtığı belirtildi.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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