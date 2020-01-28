POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede annenin iki oğluna, annesiyle ilgilensin diye izin ayarladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da hastanede bulunun yaralıları yalnız bırakmadı.

Depremde yaralanan bir annenin ziyaretine giden Recep Tayyip Erdoğan, evlat hasreti çeken anneye desteğini esirgemedi.

ANNESİYLE İLGİLENSİN DİYE İKİ OĞLUNA İZİN AYARLADI
Depremzede anne ile konuşan Tayyip Erdoğan, iki oğlunun işten izin alıp annelerinin yanında olmaları için olanak sağladı.

Anne ile konuşmasının ardından telefonla gerekli yerlerle iletişime geçen Erdoğan, evlat özlemi çeken anne ve oğullarını bir araya getirmek için, iş yerlerinden izin ayarladı.

''AHMET'E SÖYLÜYORSUN, HEMEN ANNESİNİN YANINA GÖNDERİYORUZ''
Erdoğan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ahmet, senin personelin. Şimdi sen ona 15 gün izin ver, annesinin hizmetinde bulunsun. Birbirlerini çok özlemişler. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, onu hemen annesinin yanına gönderiyoruz. Ben hemen gereğini yapıyorum." dedi.

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