Aksaray’da korona virüsü şüphesiyle Çinli turistler karantina altına alındı

AKSARAY 'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'corona virüsü' şüphesi ile tedbir amaçlı gözetim altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1’i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi’nin acil servisine geldi.

Tedbir amaçlı gözlem altına alındılar

Çin’de görülen corona virüsü nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedbir amaçlı gözlem altına alındı.