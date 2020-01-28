YEREL

Aksaray’da korona virüsü şüphesiyle Çinli turistler karantina altına alındı

ÇİN 'de görülen ve 106 kişiyi öldüren virüs büyük korku yarattı. Virüsün Almanya'ya bulaşmasından sonra Türkiye'de de alarm durumuna geçildi. Aksaray'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 10 Çinli turist gözetim altına alındı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

AKSARAY 'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'corona virüsü' şüphesi ile tedbir amaçlı gözetim altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1’i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi’nin acil servisine geldi.

Tedbir amaçlı gözlem altına alındılar

Çin’de görülen corona virüsü nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü eğlence mekanı Lucca'da tecavüz girişimi gerçek çıktı açıklama var
Katar’da flaş gelişme! Başbakan istifa etti
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
Metin Feyzioğlu uyardı vazgeçmek vatana ihanettir
Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı
Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ Sivrice'deki depremde binanın yıkılma anı MOBESE kamerasında!
Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı
YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya yatacak?
Elazığ'da hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü
Tuna Arman kimdir kaç yaşında Tuna Arman evlilikleri
ABD’de marinada yangın: 8 ölü 6 yaralı
Katar'da hükümet krizi! Başbakan istifasını verdi emir yenisi atadı