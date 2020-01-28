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Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı

Malatya'da, deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, kent merkezindeki ana artellerde bazı araçların deprem nedeniyle durduğu görülüyor.

Bazı vatandaşların ise sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve koşmaları kameralara yansıyor.

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