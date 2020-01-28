Müge Anlı'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden itiraf

ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde,bu gün canlı olayın akışını değiştirecek itiraf ve ihbar geldi. Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda 5 kişinin sperm örneği bulunmuştu. Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşının canlı yayında tecavüz itirafı şoke etti. En şüpheli cinayet zanlısı ise Pınar'ın annesinin sevgilisi Arın bey. Cinayet günün ortaya çıkan yeni ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaştı. Pınar'ın en az beş kişinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgili Arın bey. Çıkan DNA testinde ise Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.