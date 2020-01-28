Soylu: "Eşyasını alamayanlara 30 bin liralık yardım gönderilecek"

Cuma akşamı Elazığ Sivrice'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

Şehirde olan bakanlar bugün de kamera karşısına geçip açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yollanan yardımlarda eski eşyaların yollanmamasını belirtti.

Eski giysileri veremeyiz

Süleyman Soylu, şöyle konuştu; "Yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz. Yardımlar geliyor, tasnif ediyoruz ve ilgili yerlere hemen göndermeye çalışıyoruz. Ancak özellikle ayni yardımlarla ilgili vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; eski şeylerin gönderilmemesini istirham ediyoruz. Bunu vatandaşlarımıza veremeyiz. Eski giysiler yollanıyor çünkü.

Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerine

Farklı malzemeler gönderiliyor. Bunları da elle işleyip dağıtmaya çalışıyoruz. Bizim isteğimiz; ısıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Özellikle tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var. Onun da üretimi Türkiye'de yok. Onu da bulunca bölgeye çekmeye çalışıyoruz."