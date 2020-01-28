POLİTİKA

Bakan Kurum: "Elazığ'da 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutlarla ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, "Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Sürsürü Mahallesinde 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacaklarını da ifade eden Bakan Kurum, yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çevre Şehircilik bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Şu an itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı çalışmayı yoğun bir şekilde başlattı. Zemin etüdü ile inşaatlarımızı yapacağız ve vatandaşın kendi evlerine taşınması fırsatını hazırlayacağız." demişti..

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