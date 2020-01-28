İşte İstanbul depremi fay hattı üstünde olan en riskli ilçeler
Ard arda depremlerin akıllara bir kez daha İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlara göre İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. Peki deprem fay hattına göre İstanbul'da meydana gelececek bir depremde fay hattında olan ilçeler, orta riskli ilçeler ve birinci derecede risklil neresi?
Elazığ'ı sarsan depremin ardından akıllara yine İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?
Peki İstanbul’da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?
Elazığ depreminin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Peki İstanbul'daki riskli ilçeler, orta riskli ilçeler ve zemini güvenli ilçeler hangisi?
Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.
İstanbul’da depremi en çok hissedecek ilçeler hangileri?
Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.