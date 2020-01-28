Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tahliye talep edilmişti

2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş adamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Davada, Osman Kavala'ya tahliye çıkmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti.

18 Şubat 2020 erteledi

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.

CHP Tanrıkulu ve HDP'li Paylan takip ediyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan da duruşmayı takip ediyor. Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alındı.