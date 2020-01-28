HABER /  GÜNCEL

Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tahliye talep edilmişti

2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş adamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Davada, Osman Kavala'ya tahliye çıkmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti.

18 Şubat 2020 erteledi

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.

CHP Tanrıkulu ve HDP'li Paylan takip ediyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan da duruşmayı takip ediyor. Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu tatil yaptığı kayak merkezinden fotoğraflar paylaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem İstanbul'da hissedildi
Kobe Bryant'la eşi Vanessa Bryant'ın dikkat çeken anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor tarih belli mi?
Sergen Yalçın'ın ekibinden Beşiktaş paylaşımları
Cezayir'de askeri uçak düştü: Ölüler var
Adis Jahovic ameliyat edildi! İşte dönüş tarihi
Af haberleri son gelişmeler 28 Ocak yeni af haberleri
Yorumlar