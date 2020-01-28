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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Saracchi ve Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

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