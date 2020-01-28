İdlib'de son dakika gelişmesi Esad ve Rusya en büyük ilçesini aldı

SURİYE 'de gerginliği azaltma bölgesi olarak belirlenen İdlib'den son dakika haberler geliyor. Esad rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ya girdi.

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre Esad rejimi güçleri, İdlib’in güneyindeki stratejik önem taşıyan Marat el Numan ilçesine girdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Flaş gelişmenin ardından 12 Ocak’ta ateşkes ilan edilen bölgeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, “12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen rejim, İdlib´de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir” denildi.

Maarratünnuman'ın önemi

İdlib’in en büyük ilçesi Maaratünnuman, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçti. İç savaş öncesi ilçede yaşayan 300 bin civarı sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti. İdlib'in güneyinde, il merkezine 40 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor. Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan ve ilçenin içinden geçen M5 karayolu, Maaratünnuman'ın stratejik önemini artırıyor.

Astana anlaşmaları ve soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Gerginliği azaltma bölgesi

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin ararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.