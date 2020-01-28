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Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Avustralya Açık’ta mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finalde karşılaştığı Kanadalı raket Milos Raonic’i 6-4, 6-3 ve 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finalde Federer’in rakibi oldu.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta heyecan tek erkeklerde oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti.

Turnuvada son şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rod Laver Arena’da Kanadalı rakibi Milos Raonic’i 6-4, 6-3 ve 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Djokovic, böylelikle kendisinde önce yarı finale yükselen Federer'in rakibi oldu.

Turnuvanın diğer kolunda ise dünya 1 numarası Nadal ile Avusturyalı raket Dominic Thiem'in oynayacağı maçın galibiyle Wawrinka - Zverev müsabakasının kazananı yarı finalde eşleşmiş olacak.

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