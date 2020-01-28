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Şevket Çoruh'un geçmiş olsun Elazığ mesajına soruşturma

ELAZIĞ depremiyle ilgili şimdiye kadar aralarında Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişiye soruşturma açıldı. Şevket Çoruh'un bu isimler arasında olması herkesi şaşırttı. Çünkü Çoruh'a soruşturma açılma sebebi ''geçmiş olsun Elazığ'' mesajı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın, “halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçları çerçevesinde yapılacağını bildirildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtilirken, Ankara dışında yaşayan şüphelilere ait dosyaların, yaşadıkları illerin başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Çoruh'un depremle ilgili “geçmiş olsun Elazığ” şeklindeki paylaşımı görülüyor

Söz konusu soruşturma haberinin üzerine Çoruh'un resmi Twitter hesabına bakıldığında, sanatçının depreme ilişkin olarak yalnızca "Geçmiş olsun" mesajını paylaştığı görülüyor.

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