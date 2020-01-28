HABER /  YEREL

Tuzla'da bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

Anadolu Ajansı

Tuzla’da bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bankadan para çeken A.Ö. ardından banka şubesinden ayrıldı.

Çantayı alıp kaçtılar

A.Ö. caddede yürürken, yanına araçla yaklaşan şahıslar içinde 120 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Parası çalınan A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü şahitleri de şahsın elindeki çantanın çalındığını söyledi. Gaspçıları yakalama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kobe Bryant'la eşi Vanessa Bryant'ın dikkat çeken anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaş ödemesi şubat ayında ne zaman yatacak?
Darbeci Sisi üniversitelerde peçeyi yasakladı
Kobe Bryant'ın helikopterine son uyarı yayınlandı
TEB deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
3 aylar başlangıç 2020 ne zaman Diyanet dini günler tahmini
Yorumlar 1 yorum