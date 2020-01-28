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Libya'dan son dakika saldırı haberi geldi! Hafter vurdu ölüler var

BERLİN zirvesi sonrası ateşkesin sağlanması beklenen Libya'dan son dakika saldırı haberleri geliyor. Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta bir okuu vurdu. Saldırıda ölenlerin olduğu belirtiliyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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