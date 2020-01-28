Ünlü eğlence mekanı Lucca'da tecavüz girişimi gerçek çıktı açıklama var

Bir kadın müşterinin taciz edildiği haberlerinin ardından Lucca'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşanan olayın müşteriyle değil, iki çalışan arasında olduğu ve konunun takip edildiği duyuruldu.

Bazı yayın organlarında, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Bebek Lucca’ya giden bir kadına, mekanın işletmecisi A.İ tarafından tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası yer aldı. Bu iddiaya göre işletmeci genç kadını lavabodan çıkarken sıkıştırdı ve onu içeriye atıp kapıyı da kilitledi.

Lucca'nın halkla ilişkiler bölümünden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada tecavüz girişimi doğrulanırken, saldırının bir müşteriye değil kadın çalışana karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çalışma arkadaşını taciz etmiş

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir.

Konuyu haber aldığımız zaman derhal suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."