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PKK’lı üst düzey terörist Semra Tuncer uzman çavuşun kullandığı araçta yakalandı

PKK'nın üst düzey sorumlu isimlerinden ve 500 bin lira ödülle Gri Liste'de aranan kadın terörist Semra Tuncer'in, Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı.

İki ay önce Diyarbabakır girişinde yol kontrolünde yakalanan 500 bin TL ödüllü PKK’lı kadın teröristle  ilgili ayrıntı şoke etti. Semra Tuncer, iki ay önce Lice'den İstanbul'a gelirken, Diyarbakır girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı.

"Nirvana" kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin, gizlilik kararı kaldırılan dosyada ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre; Terörist Tuncer, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor.

Rica üzerine "boş gitmesin" diye Tuncer'i aracına almış!

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı ise Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını, rica üzerine araç boş gitmesin diye Tuncer'i de aracına aldığını ve onun PKK'lı terörist olduğunu bilmediğini iddia ederek, kullanıldığını söyledi.

10 yıl hapsi isteniyor

Uzman Çavuş ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl hapis istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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