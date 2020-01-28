Yusuf Güney Elazığ için yapılan yardımların yağmalandığını iddia etti

Güney açıklamasında herkesi şoke eden şeyler söyledi:

"O kadar çok yardım bağış yapılıyor; Allah yapanlardan razı olsun ama inanın ihtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor gönderilen yardımları. Yapmayın, vallahi vebali büyük, gözlerimle gördüm, çok üzüldüm. 5-10 arkadaş birleşin ve yardımları bizzat kendi ellerinizle kırsal alanlara köylere yapın.''