Yusuf Güney Elazığ için yapılan yardımların yağmalandığını iddia etti
Şarkıcı Yusuf Güney, Elazığ depremi için yollanan yardımların ihtiyacı olmayan kişiler tarafından yağmalandığını iddia etti. Bu durum herkesi olduğu gibi Demet Akalın'ı da isyan ettirdi.
Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem felaketinin ardından Elazığ'a giden Yusuf Güney, yardım için satın aldığı 30 liralık battaniyeleri 120 liraya satan esnafı ifşa etmiş, bunu yapan esnafa isyan etmişti. Güney, "Böylesi zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum" diyerek duruma tepki göstermişti.
Yusuf Güney, son olarak ise ortaya attığı bir iddia ile herkesin sinirini bozdu. Güney, Elazığ için bağışlanan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi olmayan insanlar tarafından yağmalandığını iddia etti.
Güney açıklamasında herkesi şoke eden şeyler söyledi:
"O kadar çok yardım bağış yapılıyor; Allah yapanlardan razı olsun ama inanın ihtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor gönderilen yardımları. Yapmayın, vallahi vebali büyük, gözlerimle gördüm, çok üzüldüm. 5-10 arkadaş birleşin ve yardımları bizzat kendi ellerinizle kırsal alanlara köylere yapın.''
''Soba, battaniye, çadırların zeminleri için sünger, bere, atkı, yetişkin ve çocuk giyim vb. şeyler götürün. Hayır dua alırsınız hem de tam ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olursunuz.''