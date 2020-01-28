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Yusuf Güney'den bomba iddia: "İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor"

Elazığ’da gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremzedelerle dayanışmaya giden Yusuf Güney götürülen yardımların yağmalandığını iddia etti. Güney açıklamasında "İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor" dedi.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'a Yusuf Güney, yardım için 30 liraya aldığı battaniye için 120 lira isteyen esnafa isyan etmişti. Güney, "Böylesi zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum" diyerek duruma tepki göstermişti.

Yusuf Güney'den şimdi de yağma iddiası geldi. Güney açıklamasında herkesi şoke eden şeyler söyledi: 

"O kadar çok yardım bağış yapılıyor; Allah yapanlardan razı olsun ama inanın ihtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor gönderilen yardımları. Yapmayın, vallahi vebali büyük, gözlerimle gördüm, çok üzüldüm. 5-10 arkadaş birleşin ve yardımları bizzat kendi ellerinizle kırsal alanlara köylere yapın.

Soba, battaniye, çadırların zeminleri için sünger, bere, atkı, yetişkin ve çocuk giyim vb. şeyler götürün. Hayır dua alırsınız hem de tam ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olursunız. Bizler vatandaş olarak tüm yardım kurumlarının ve devletin bir nebze yükünü hafifletmiş oluruz. Sağolun, varolun."

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