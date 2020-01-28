Serdar Ali Çelikler'den Vedat Muriç yorumu

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Vedat kararı tam bir skandal. Ekran başındakiler, sizin bir kararınız olabilir ama hukukçunun kanaati olamaz. Hukukçu delil yokken 'bilerek kart gördü' diyemez. Çünkü sen adama delil yokken katil diyemezsin.'' dedi.