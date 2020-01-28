KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Başkanlık makamı racon kesme yeridir

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krizi yorumlarken ''İletişim hatası. Başkanlık makamı yorum yapma makamı değil. Başkanlık makamı racon kesme yeridir.'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krizi yorumlarken ''İletişim hatası. Başkanlık makamı yorum yapma makamı değil. Başkanlık makamı racon kesme yeridir.'' ifadelerini kullandı.

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