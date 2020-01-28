Serdar Ali Çelikler: Başkanlık makamı racon kesme yeridir
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krizi yorumlarken ''İletişim hatası. Başkanlık makamı yorum yapma makamı değil. Başkanlık makamı racon kesme yeridir.'' ifadelerini kullandı.
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krizi yorumlarken ''İletişim hatası. Başkanlık makamı yorum yapma makamı değil. Başkanlık makamı racon kesme yeridir.'' ifadelerini kullandı.