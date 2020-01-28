YEREL

Elazığ Sivrice'deki depremde binanın yıkılma anı MOBESE kamerasında!

Elazığ'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.

Otogar ve Hamza Yanılmaz Köprülü kavşaklarına ilişkin kayıtlara da yayaların sarsıntının şiddeti ile hızla kaçmaya çalıştığı, bazı sürücülerin ise panik yaşadığı yansıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü eğlence mekanı Lucca'da tecavüz girişimi gerçek çıktı açıklama var
Katar’da flaş gelişme! Başbakan istifa etti
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
Metin Feyzioğlu uyardı vazgeçmek vatana ihanettir
Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı
Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı
Elazığ'da hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya yatacak?
İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü
ABD’de marinada yangın: 8 ölü 6 yaralı
Tuna Arman kimdir kaç yaşında Tuna Arman evlilikleri
İHA ve İKU'lar deprem bölgesinden anlık görüntü aktardı
Katar'da hükümet krizi! Başbakan istifasını verdi emir yenisi atadı