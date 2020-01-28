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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, şişen yüzüyle dikkatleri üzerine çekti

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Loughnan'ın şişen yüzü herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü mankenin yüzüne dolgu yaptırdığı söylendi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün Maslak'taki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Zayıf görüntüsüyle her daim dikkat çeken güzel mankenin şişen yüzü ise dikkatlerden kaçmadı.

ESTETİĞİN DOZU KAÇTI
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Chloe Loughnan estetik kurbanı oldu. Elmacık kemiklerinin üzerine ve gözaltına dolgu yaptıran Chloe'nin yüzü oldukça şişti.

"SERDAR'IN BANA YAPTIĞI ŞARKIYI DİNLEMEDİM"
Bir defile için Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın kendisine şarkı yaptığı yönündeki haberler için "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu, daha yeni geldim Türkiye'ye. Merak ettim şarkıyı, ama dinlemedim" dedi.

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