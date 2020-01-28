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Benzin ve motorine bir indirim daha! Araç sahiplerine ikinci güzel haber geldi!

Benzin ve motorinde geceden beri indirim haberleri geliyor. Dün yapılan indirimin ardından benzine 10, motorine 13 kuruşluk ikinci bir indirim daha uygulandı.

Araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Benzin ve motorinin pompa fiyatlarında ikinci bir indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

İndirim pompa fiyatlarına bu gece itibariyle yansıyacak.

Motorine ne kadar yansıyacak

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek.

Benzine nasıl yansıyacak 

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasına 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Yarın daha da ucuz olacak

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşmişti.

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