HABER /  FENERBAHÇE

Phillip Cocu'dan Adil Rami'ye kanca

İngiliz basınına göre Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Derby, Adil Rami'ye talip oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken harcama limitindeki açık nedeniyle takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertlilerde şu ana kadar beklentilerin altında performans sergileyen oyunculardan biri olan Adil Rami için Derby County'nin devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınından Derby Telegraph'ta yer alan habere göre Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Derby, Fransız futbolcunun transferiyle ilgileniyor.

Fenerbahçe'den ayrılabilir
Oyuncunun da şu ana kadar Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılabileceği vurgulandı. Cocu'nun transfer döneminin son günlerine girilmesi nedeniyle alternatiflerinin fazla olmadığı ve Adil Rami konusunda hızlı hareket edilmesini istediği de belirtildi.

Adil Rami, Fenerbahçe'de bu sezon 5 resmi maçta forma giydi ve 376 dakika sahada kaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine bir indirim daha! Araç sahiplerine ikinci güzel haber geldi!
Libya'dan son dakika saldırı haberi geldi! Hafter vurdu ölüler var
Fatih Terim listesini belirledi! İşte 5 gözdesi
İdlib'de son dakika gelişmesi Esad ve Rusya en büyük ilçesini aldı
Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası uzmanlardan çarpıcı yorumlar
Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tahliye talep edilmişti
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Onlarca gözaltı var
Profesör Bedri Gencer skandal deprem paylaşımı için kendini savundu
Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti
PKK’lı üst düzey terörist Semra Tuncer uzman çavuşun kullandığı araçta yakalandı
Şevket Çoruh'un geçmiş olsun Elazığ mesajına soruşturma
Nevra Serezli çocukları kaç tane Nevra Serezli yaşı kaç?
Yorumlar