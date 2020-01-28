Phillip Cocu'dan Adil Rami'ye kanca

İngiliz basınına göre Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Derby, Adil Rami'ye talip oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken harcama limitindeki açık nedeniyle takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertlilerde şu ana kadar beklentilerin altında performans sergileyen oyunculardan biri olan Adil Rami için Derby County'nin devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınından Derby Telegraph'ta yer alan habere göre Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Derby, Fransız futbolcunun transferiyle ilgileniyor.

Fenerbahçe'den ayrılabilir

Oyuncunun da şu ana kadar Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılabileceği vurgulandı. Cocu'nun transfer döneminin son günlerine girilmesi nedeniyle alternatiflerinin fazla olmadığı ve Adil Rami konusunda hızlı hareket edilmesini istediği de belirtildi.

Adil Rami, Fenerbahçe'de bu sezon 5 resmi maçta forma giydi ve 376 dakika sahada kaldı.