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Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti

Anadolu Ajansı

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti.

Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, evinde hayatını kaybetti.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Cami'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu; İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfının kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

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