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Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Sivasspor, Göztepe ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevkine karar verdi.

Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in de takımının Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Bu arada TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, Menemenspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük, hukuk müşavirliği tarafından kurula sevk edildi.

Fatih Karagümrük görevlisi Bahadır Kansız, görevi kötüye kullanma nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

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