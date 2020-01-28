ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu planını açıkladığı basın toplantısı için Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo geldi. Türk gazetecilerin akreditasyon başvuruları ise kabul edilmedi.

ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı için Türk gazetecilere ambargo uygulandı. Beyaz Saray, planın açıklanacağı toplantı için Türk gazetecilerin yaptığı akreditasyon başvurusu kabul edilmedi.

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, twitter hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte düzenleyeceği basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazetecilerin alınmadığını söyleyen Günay, akreditasyon için yapılan başvurunun ise kabul edilmediğini açıkladı.

Türk gazetecilerin alınmamasıyla ilgili konuşan Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, çok sert sorular geleceği için böyle bir karar alınmış olabileceğini söyledi. Oruç kararın değerlendirildiği NTV yayınında şöyle konuştu:

"Çok sert sorular gelecektir Türkiye'den. Açıkçası orada alkışlayan gazeteciler gibi olmayacaklardır ya da sessiz kalan Arap gazeteciler gibi olmayacaktır Türkler elbette. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şey değil ama üzerinde durulması ve kınanması gerekir:"