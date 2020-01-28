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İki ülke daha şiddetli depremle sarsıldı

Türkiye ardı ardına depremlerle sarsılırken bir deprem haberi de Küba ve Jamaika'dan geldi. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz açıklanmazken AFAD depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyurdu.

Küba ve Jamaika arasında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 7.4 olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı.

Karayip Denizi'de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Daha sonra depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD ise depremin ardından açıklama yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küba açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

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