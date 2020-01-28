Trump'ın planına Türkiye'den sert sözler

Dışişleri Bakanlığından, "ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" değerlendirmesine yer verildi.

Kudüs'ün, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez."